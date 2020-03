Sui salari ora bisogna decidere, ecco la posizione Aic – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto della questione stipendi. Oggi l’Aic riceve un documento dalla Serie A.

DECISIONI DA PRENDERE – L’Aic oggi aspetta il documento della Serie A nel quale sarà annunciato il congelamento dei salari da marzo fino a data da destinarsi. Tommasi ha in programma un meeting con il numero uno della Lega Dal Pino, mentre alle 14 è fissato il consiglio direttivo con tutti i rappresentanti Aic collegati. Tra questi anche Giorgio Chiellini, colui che ha dato un contributo chiave per trovare l’intesa tra la squadra e i dirigenti bianconeri. Facile immaginare che il capitano juventino esporrà la bontà di questa linea. Verrà recepita dall’associazione e consigliata? Possibile anche se l’Aic prima vuole capire cosa ne sarà del campionato. Di certo i presidenti si aspettano un’indicazione e la analizzeranno già stasera in una riunione fissata alle 19. C’è il desiderio di agire in fretta.

PROBLEMI LEGALI – I club sostengono che il congelamento degli stipendi sia necessario perché un po’ tutti hanno problemi di liquidità e dunque pagare, senza avere introiti per esempio dal botteghino, gli emolumenti a dipendenti che se ne stanno a casa, non è facile. Il documento inviato all’Aic vuole evitare che i calciatori non stipendiati possano mettere in mora le società (ottenendo lo svincolo) e vuole scongiurare pericoli per l’iscrizione al prossimo campionato o penalizzazioni. Chi non salda gennaio, febbraio e marzo entro il 30 maggio e non corrisponde aprile e maggio entro il 22 giugno ha infatti punti in meno in classifica.

POSIZIONE FIGC – La Figc nella “battaglia” sui tagli è dalla parte dei dirigenti perché convinta che i giocatori debbano fare un gesto di responsabilità. Gravina ha parlato della questione. Ciò premesso, la Lega non ha la facoltà di procedere al taglio e, anche se arriverà a un’intesa con l’associazione dei calciatori, gli accordi andranno sottoscritti dalle 19 rimanenti formazioni, anzi dai singoli tesserati. Piuttosto in via Rosellini e nelle sedi degli altri club non tutti hanno accolto positivamente la… fuga in avanti bianconera perché, sostengono, che il messaggio potrebbe essere equivocato in un momento di discussione con i broadcast sui contratti tv. Secondo loro bisognava agire di sistema, ma ormai è tardi.

PROBLEMI DI STIPENDI – L’Aic è consapevole che un sacrificio serva e ritiene che il mese e mezzo di salario lasciato sul tavolo dagli juventini sia una rinuncia equilibrata, soprattutto perché altri due mesi e mezzo saranno pagati da luglio in poi (finiranno nel bilancio bianconero 2020- 21). L’associazione dei giocatori sa che la Juve aveva bisogno di fare in fretta e che in altri club sarà più complicato raggiungere un’intesa in tempi rapidi soprattutto perché ci sono più calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno. Quelli non potrebbero spalmare i due mesi e mezzo di stipendio sulla stagione successiva. Per loro potrebbe essere studiato un incentivo all’esodo. Come sarà presa la lettera delle società con il congelamento dello stipendio? Lo vedremo oggi. Di certo, però, i calciatori sono pronti a chiedere che almeno sia pagata la mensilità di febbraio visto che diverse società non hanno provveduto ancora a farlo e alcune avrebbero addirittura da corrispondere quella di gennaio. E a proposito di quella di marzo verrà fatto notare che tra gare giocate, allenamenti, quarantena (equiparata a una malattia) e ferie, tutti hanno maturato il diritto di riscuoterla.

SERIE MINORI – L’Aic oggi rifletterà pure su un fondo per gli associati delle categorie inferiori: i calciatori sono intenzionati a recitare la loro parte per i colleghi, ma si aspettano un aiuto da Figc e Leghe. La prospettiva di ottenere aiuti dall’esecutivo attraverso la cassa integrazione per coloro che guadagnano meno di 50.000 euro è ritenuta interessante, ma bisogna rivedere le cifre.