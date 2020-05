Stankovic, primo titolo da allenatore! 0-5: Stella Rossa campione di Serbia

Stankovic campione di Serbia con la Stella Rossa. La bandiera dell’Inter e eroe da Triplete, alla ripresa del campione, vince ampiamente in trasferta, conquistando il primo titolo da allenatore in carriera. Di seguito i dettagli

PRIMA GIOIA DA ALLENATORE – Grande gioia per Deki, centrocampista entrato nella storia dell’Inter. Dejan Stankovic, infatti, alla guida della Stella Rossa ha conquistato il 31esimo titolo di campione di Serbia nella storia del club. Per lui, invece, è il primo titolo da allenatore. Decisiva la vittoria 0-5 sul Rad. Si tratta del terzo titolo consecutivo per la squadra di Belgrado. E’ il primo titolo in Europa assegnato ai tempi del Coronavirus.