Stanković: «Milan? Stella Rossa sfortunata ma ci faremo trovare pronti»

Dejan Stankovic Stella Rossa

Stanković, ex centrocampista dell’Inter oggi allenatore della Stella Rossa – prossimo avversario in UEFA Europa League del Milan -, attraverso i canali ufficiali del club serbo ha parlato del match contro i rossoneri.

CONTRO IL MILAN – Stanković, oggi allenatore della Stella Rossa, ha parlato della sfida contro i rossoneri. Il Milan sfideranno la squadra allenata dall’ex centrocampista nerazzurro il giovedì precedente alla sfida di campionato contro l’Inter, in programma Domenica 21 febbraio: «Possiamo ancora migliorare nel gioco, essere pi reattivi dietro e avere una reazione migliore. In Europa League contro il Milan? Mentirei se dicessi che non penso al Milan ma il prossimo avversario è più importante. Siamo stati sfortunati, perché Veljko Nikolić si è infortunato e non sappiamo se potremmo contare su Diego Falcinelli visto qualche problema fisico. Faremo di tutto per battere i prossimi avversari ed essere pronti per la partita contro il Milan».

Fonte: crvenazvezdafk.com