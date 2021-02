Stankovic: «Crisi Milan? Spero non rinasca oggi. Noi abbiamo già vinto»

Dejan Stankovic Stella Rossa

Le parole di Dejan Stankovic, ai microfoni di “Sky Sport”, pochi minuti prima del suo ritorno a San Siro da allenatore. La sua Stella Rossa cerca l’impresa contro il Milan, nei sedicesimi di Europa League, dopo il 2-2 dell’andata

PARTITA STORICA – Serata speciale per Dejan Stankovic, che torna a San Siro per la prima volta da allenatore, per affrontare il Milan nei sedicesimi di Europa League: «È bello fare l’allenatore – ha detto il tecnico serbo, ai microfoni di “Sky Sport” -. Dopo 22 anni sono tornato in Serbia, nel mio club. Sto lavorando con grande passione ed emozione. Sono molto contento per i miei ragazzi, ho un gruppo splendido che vuole imparare. Metto tutta la mia energia per dare loro una mano. Ho cercato di spiegare questo ai miei: noi abbiamo già vinto, è un premio giocare contro il Milan. Il nostro cammino l’abbiamo già fatto. Il calcio può regalare sorprese. Giochiamo contro un grandissimo club, che ha talento ed esperienza. Ma noi cerchiamo di fare il nostro. Ibrahimovic in panchina? Può essere certamente un vantaggio per noi. Ibra fa girare la squadra nonostante l’età. Porta il suo peso soprattutto fuori dal campo».

VITA NUOVA – Delle ultime prestazioni sottotono dei rossoneri, a partire dalla gara con lo Spezia, Stankovic preferisce non fidarsi: «Milan in difficoltà? I grandi club reagiscono nei momenti difficili, nessuno si aspettava la sconfitta con lo Spezia e un brutto derby. I grandi giocatori reagiscono nei momenti difficili. Mi auguro che questa reazione sarà dalla prossima partita. Cosa ho rubato da Mourinho? Ho cercato di rubare a tutti i miei allenatori, ma non si può copiare, i giocatori ti devono credere. Ho rubato anche da Mihajlovic, Mancini ed Eriksson».