Stankovic: “Balotelli alla Stella Rossa? Bello ma no. Panoncini esperto”

Dejan Stankovic, nuovo allenatore della Stella Rossa ed ex giocatore dell’Inter, ha parlato di un suo ex compagno di squadra in nerazzurro, Mario Balotelli, accostato al mercato della sua squadra. Poi ha concluso parlando anche di Federico Panoncini, che ha lavorato a fianco di Andrea Stramaccioni nel corso della sua esperienza all’Inter. Di seguito le sue parole nel corso di un’intervista a Pink, una televisione serba.

NUOVA ESPERIENZA – Dejan Stankovic nel corso di un’intervista ha parlato del suo ex compagno all’Inter, Mario Balotelli, accostato al mercato della Stella Rossa, e dell’ingresso di Federico Panoncini nel suo staff: «Balotelli? Sarebbe bello ma non succederà. Federico Panoncini? Ho lavorato con lui nel 2012 all’Inter quando Stramaccioni era allenatore, ho avuto l’opportunità di lavorare con lui a Udine. Ha girato il mondo, ha lavorato per la Federazione Italiana Calcio, è uno esperto».

Fonte: Pink.sr