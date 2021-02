Spezia-Parma, Gyasi rimonta da 0-2 a 2-2. In gol anche Karamoh

Spezia’s Italian midfielder Giulio Maggiore (2ndR) celebrates with Spezia’s Ghanaian forward Emmanuel Gyasi after opening the scoring during the Italian Serie A football match Spezia vs AC Milan on February 13, 2021 at the Alberto-Picco stadium in La Spezia. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Spezia-Parma 2-2, Karamoh ed Hernani portano in vantaggio i crociati al 17° e al 25° minuto di gioco. Gyasi, attaccante dello Spezia, nel secondo tempo recupera il risultato realizzando una doppietta.

PAREGGIO IN RIMONTA – Spezia Parma 2-2, la ventiquattresima giornata di Serie A apre subito a suon di gol e con la spettacolare rimonta dello Spezia, sotto di due gol in casa contro la squadra allenata da Roberto D’Aversa. I crociati partono subito nel primo tempo con la rete dell’ex Inter, Yann Karamoh, al diciassettesimo minuto di gioco. Raddoppia dopo qualche minuti anche il centrocampista portoghese Hernani. Nel secondo tempo la squadra di Vincenzo Italiano non si da per vinta e grazie ai due gol realizzati dall’attaccante Emmanuel Gyasi rimonta il risultato allo Stadio “Alberto Picco” di la Spezia.