Spezia-Napoli sospesa! Scontri tra le due tifoserie sugli spalti

Si è aperta l’ultima domenica di Serie A della stagione con Spezia e Napoli in campo alle 12:30. Ma il match tra le due squadre è momentaneamente sospeso per disordini e scontri tra i tifosi sulle tribune.

ORE 12:56: GIOCO RIPRESO.

AGGIORNAMENTO – Dovrebbe essere una domenica di calcio di festa e di gioia, magari anche di delusione certo, ma tutto tranne che quello che sta succedendo a Spezia. I bianconeri nell’ultimo match di Serie A stanno giocando contro il Napoli (punteggio sullo 0-1 per i partenopei) ma tutto è fermo perché ci sono stati degli scontri tra le tifoserie. Il gioco è fermo da diversi minuti per questi disordini, l’arbitro si sta confrontando con le autorità e ora vedremo come finirà la questione. Di certo, non una bella pagina di sport.