Spezia-Atalanta, un super Provedel blocca Gasperini: il report

Vincenzo Italiano Spezia

Si è appena conclusa Spezia-Atalanta, seconda partita di questa ottava giornata di Serie A. La sfida – grazie anche a un super Provedel – è terminata in parità per 0 a 0. Ecco il report del match.

REPORT – Nel primo tempo regna l’equilibrio a Cesena anche nel computo dei pali. Prima tocca a Diego Farias, poi a Duvan Zapata. Nella ripresa è dominio Atalanta con i bergamaschi che sfiorano più volte il vantaggio e si vedono annullare al 57′ giustamente un gol a Robin Gosens per un fuorigioco millimetrico di Zapata. Nel finale è ancora il tedesco a sfiorare la rete, ma un super Ivan Provedel dice di no. Poi è il turno di Mario Pasalic: rigore in movimento tira rasoterra e blocca Provedel, all’88’ sempre Pasalic liberato sulla sinistra solo entra in area e si addormenta al momento del tiro venendo bloccato in uscita bassa.

CLASSIFICA – Con questo risultato la squadra di Gian Piero Gasperini sale a quota 14 punti in classifica a +2 dall’Inter che giocherà domani in casa contro il Torino. Continua l’ottima stagione dello Spezia di Vincenzo Italiano che conquista il suo nono punto in Serie A.