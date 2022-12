Spalletti, il ricordo di Mihajlovic: «Mai maschere! Napoli avrà suo supporto»

Spalletti ha voluto ricordare il collega Sinisa Mihajlovic, morto ieri prematuramente all’età di 53 anni a causa di una leucemia. Il tecnico del Napoli ha espresso tutta la sua stima per il serbo con parole cariche di emozione e significato. Di seguito il suo intervento a Sky Sport

STIMA E AFFETTO – Luciano Spalletti, oltre a parlare di Inter-Napoli (vedi articolo), ricorda con grande affetto l’amico e collega Sinisa Mihajlovic: «È un momento tristissimo per il calcio perché Sinisa è sempre stato un avversario leale, ogni volta che lo ha avuto davanti ti dava sempre il grande vantaggio di farti sapere in modo chiaro come la pensasse. Non ha mai voluto indossare le maschere né da giocatore né da allenatore e ancora meno durante la malattia, ci ha insegnato a non abbassare mai la testa. Tutti quelli che hanno avuto a che fare con lui ne sono usciti rafforzati perché trasmetteva qualità di uomo forte, tra di noi ci sono stati grandi abbracci, grandi squadre e grandi partite. L’ultima volta a Bologna siamo entrati insieme in campo e mi ha espresso tutta la sua simpatia per questa squadra e per questa città, per noi sarà un grosso vantaggio avere il suo supporto magari seduto accanto a Maradona».