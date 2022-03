Spalletti chiaro: «Finito il tempo delle parole! Una sconfitta sarebbe fatale»

Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Napoli, sfida valevole per la ventinovesima giornata di Serie A in programma domani alle ore 15.00. Il tecnico azzurro, che sta lottando per lo scudetto insieme a Inter e Milan, usa parole chiare e dirette per presentare la sfida con la squadra di Tudor

GARA VERITÀ – Luciano Spalletti sa che Verona-Napoli è un bivio importante per quanto riguarda la corsa scudetto con Inter e Milan: «È finito il tempo delle parole. Io quella di domani la definisco una gara onesta perché in base al risultato capiremo che tipo di strada ci aspetta e dove possiamo arrivare. Una sconfitta sarebbe fatale e quindi bisogna capire cosa fare delle nostre carriere. Io dico che andremo in campo portando il nostro talento, le nostre responsabilità e anche i nostri timori. Alla fine capiremo dove devono dirigersi i nostri pensieri», così il tecnico azzurro in conferenza stampa.