Spadafora conferma: “Bella idea triangolare della pace per Maradona”

Vincenzo Spadafora

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha confermato la sua approvazione alla proposta del suo collega, ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Il triangolare della pace, in onore di Diego Armando Maradona, verrebbe ospitato a Napoli

TRIANGOLARE – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva lanciato la proposta in mattinata. Vincenzo Spadafora, intervenendo con un messaggio durante “90° minuto”, ha espresso il suo placet per un triangolare della pace, in onore di Diego Armando Maradona, da giocare a Napoli con Inghilterra, Argentina e Italia. Questa la comunicazione ufficiale del ministro dello Sport: “Buona idea quella del triangolare della pace tra Italia, Inghilterra e Argentina. Lo sport unisce e deve sempre essere portavoce di pace dove non riesce la diplomazia.“