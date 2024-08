Sorteggio UEFA Conference League: Fiorentina, le avversarie sono 6

Per la Fiorentina sono sei le avversarie uscite al sorteggio di UEFA Conference League, a differenza di Champions League ed Europa League che prevedono otto partite. Il format della fase campionato è leggermente diverso, ma si gioca sempre tutti contro tutti.

IL SORTEGGIO – Ieri la Fiorentina ha rischiato grosso ai play-off di UEFA Conference League: dopo il 3-3 di otto giorni fa al Franchi contro la Puskas Akadémia, ieri sera in Ungheria il gol di Moise Kean è valso in vantaggio ma nel recupero un rigore con annesso secondo giallo di Luca Ranieri ha permesso ai padroni di casa di pareggiare 1-1 e portare la partita ai tempi supplementari. Dove i viola sono anche rimasti in nove, doppia ammonizione anche per Pietro Comuzzo, ma hanno vinto ai rigori con un complessivo 5-6. Per la squadra di Raffaele Palladino sono appena arrivate le avversarie della fase campionato di UEFA Conference League, dove il sorteggio è leggermente diverso rispetto a Champions League ed Europa League perché le squadre sono rimaste trentadue. Anche qui c’è la classifica unica con il tutti contro tutti, ma le giornate sono sei e così – di conseguenza – le rivali. Che non sembrano essere particolarmente complicate.

Fiorentina: LASK in casa, APOEL in trasferta, Vitoria SC in trasferta, TNS in casa, San Gallo in trasferta, Pafos in casa.

Sorteggio UEFA Conference League: calendario fase campionato

Prima giornata: giovedì 3 ottobre 2024.

Seconda giornata: giovedì 24 ottobre 2024.

Terza giornata: giovedì 7 novembre 2024.

Quarta giornata: giovedì 28 novembre 2024.

Quinta giornata: giovedì 12 dicembre 2024.

Sesta giornata: giovedì 19 dicembre 2024.

Il calendario della fase campionato di UEFA Conference League si conoscerà domani, dovendo incastrare anche il sorteggio di Champions League ed Europa League.