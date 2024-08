Sorteggio Europa League: le avversarie di Lazio e Roma

È in corso il sorteggio della fase campionato di Europa League, che ricalca quello di Champions League visto ieri. Sono appena uscite le avversarie delle due squadre italiane presenti, ossia la Lazio e la Roma.

LE RIVALI – Anche il sorteggio dell’Europa League si adatta al nuovo format, come la Champions League, con la fase campionato a trentasei squadre e classifica unica. Qui le italiane sono molte meno, due contro le cinque della principale competizione UEFA. La Lazio e la Roma, entrambe in prima fascia, hanno appena ottenuto le avversarie.

Lazio: Porto in casa, Ajax in trasferta, Real Sociedad in casa, Braga in trasferta, Ludogorets in casa, Dinamo Kiev in trasferta, Nizza in casa, Twente in trasferta.

Roma: Eintracht Francoforte in casa, Tottenham in trasferta, Braga in casa, AZ Alkmaar in trasferta, Dinamo Kiev in casa, Union SG in trasferta, Athletic Club in casa, Elfsborg in trasferta.

Sorteggio Europa League: calendario fase campionato

Prima giornata: 25/26 settembre 2024.

Seconda giornata: giovedì 3 ottobre 2024.

Terza giornata: giovedì 24 ottobre 2024.

Quarta giornata: giovedì 7 novembre 2024.

Quinta giornata: giovedì 28 novembre 2024.

Sesta giornata: giovedì 12 dicembre 2024.

Settima giornata: giovedì 23 gennaio 2025.

Ottava giornata: giovedì 30 gennaio 2025.

Il calendario della fase campionato di Europa League si conoscerà domani, dovendo incastrare anche il sorteggio di Champions League e UEFA Conference League.