Sorteggio Champions League, male per Juventus e Napoli: Atalanta-PSG

Il sorteggio di quarti di finale (Final Eight) di Champions League non ha sorriso alla Juventus e al Napoli, mentre l’Atalanta sfiderà il PSG

Sorteggio Champions League – Quarti di finale (Final Eight)

Vincente Real Madrid-Manchester City contro Vincente Juventus-Lione

Lipsia-Atletico Madrid

Vincente Napoli-Barcellona contro vincente Chelsea-Bayern Monaco

Atalanta-PSG

Sorteggio Champions League – Tabellone della fase finale

Semifinali:

Vincente 1 contro Vincente 3

Vincente 2 contro Vincente 4

Finale:

Vincente 2 contro Vincente 1

Per ora sono 4 le squadre che si sono qualificate ai quarti di finale (Final Eight) che si terrà a Lisbona dal 12 al 23 agosto. Le 7 gare in programma si giocheranno a Lisbona allo Stadio da Luz del Benfica, impianto designato anche per la finale, e allo Stadio José Alvalade dello Sporting. A partire dalle 13 seguiremo LIVE il sorteggio dell’Europa League, relativo anche all’Inter