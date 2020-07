Sneijder come Robben, dietro-front sul ritiro? Utrecht pronto...

Sneijder come Robben, dietro-front sul ritiro? Utrecht pronto all’accordo

Dopo solo un anno dal ritiro, Wesley Sneijder – ex numero 10 dell’Inter del Triplete – potrebbe tornare a giocare, ripercorrendo la decisione del connazionale Arjen Robben. Questo è quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo AS, che specifica come l’Utrecht sarebbe pronto a metterlo sotto contratto.

RIPENSAMENTO – Per ora si tratta solo di voci, ma qualora fossero confermate Wesley Sneijder potrebbe tornare a giocare a un anno dal suo ritiro. L’ex Inter avrebbe infatti dichiarato di aver parlato con Jordy Zuidam, Direttore Tecnico dell’Utrecht, di un possibile accordo per ritornare a giocare e farlo per il club della sua città Natale, ripercorrendo un po’ le orme di Arjen Robben che – dopo aver annunciato il suo ritiro – ha firmato un contratto con il Groningen. L’ex numero dieci nerazzurro, secondo quanto ha rivelato lui stesso, starebbe seriamente pensando a un clamoroso ritorno sul campo da gioco.

