Sky scrive all’Antitrust chiedendo intervento sui diritti di Serie A

Secondo quanto riportato questa mattina dal Messaggero, Sky ha scritto all’Antitrust chiedendo l’intervento sui diritti di Serie A assegnati a DAZN.

RICHIESTE – Sky ha scritto all’Antitrust chiedendo l’intervento sui diritti di Serie A assegnati a DAZN per sette delle dieci partite. Tra le proposte avanzate da Sky, anche l’ipotesi di poter collaborare con il broadcaster rivale, tramite una “sublicenza”. Martedì prossimo, come riportato dallo stesso Messaggero, andrà in scena il confronto chiarificatore tra Lega Serie A e DAZN dopo i primi disservizi di questa prima parte di campionato. I vertici italiani della piattaforma streaming saranno ascoltati.

Fonte: Il Messaggero