Skriniar tradisce l’Inter poi… finisce fuori rosa al PSG. La storia

Milan Skriniar non ha preso un’ottima scelta nei giorni in cui ha deciso di lasciare l’Inter a parametro zero per andare al PSG. Il calciatore ora è fuori rosa secondo Fabrizio Romano su X, la sua storia.

STORIA – Tutto è tornato per Milan Skriniar. Sì, tutto quello che ha fatto, o meglio non ha fatto, nel suo ultimo anno di contratto all’Inter. Lo slovacco saltò tante partite, si rese protagonista di un episodio a dir poco discutibile durante la partita in casa contro l’Empoli e non lasciò i tifosi molto felici. L’agente comunicò il suo addio mentre la squadra stava perdendo 1-0 con l’Empoli e il suo assistito era stato appena espulso per doppia ammonizione. Skriniar non ha mostrato riconoscenza nei confronti dei colori nerazzurri e nessuno nega le colpe chiare della società nella gestione del caso. Oggi il difensore si trova al PSG, il problema è che l’allenatore non lo ama particolarmente. Lo spagnolo Luis Enrique ha comunicato in queste ore a Danilo Pereira, Nordi Mukiele e proprio a Milan Skriniar che sono definitivamente fuori rosa per la partita di oggi in campionato con il Montpellier per scelta tecnica. Il segnale è chiaro: tutti e tre possono cercarsi una nuova squadra in vista di questa stagione. Il tradimento a Milano ora è un rimpianto.