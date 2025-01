Skriniar nuovo avversario dell’Inter? Dialoghi con una big italiana!

Milan Skriniar, a sorpresa, potrebbe diventare presto un nuovo avversario dell’Inter in campionato. Lo slovacco, in uscita dal PSG, è trattato da una big della Serie A.

DIALOGHI IN CORSO – Sono ore calde di calciomercato, che interessano indirettamente l’Inter. Infatti, il Napoli, ad oggi una delle acerrime rivali della squadra di Simone Inzaghi per la lotta scudetto, ha aperto importanti dialoghi con il PSG per acquistare Milan Skriniar. A confermarlo l’esperto di mercato Matteo Moretto. Il difensore slovacco, ex capitano nerazzurro, è in uscita dalla società francese. Trasferitosi nell’estate del 2023 a parametro zero, Skriniar non si è mai ritagliato uno spazio da protagonista nella squadra di Luis Enrique. Ora l’addio è ad un passo. Praticamente si tratta di una bagarre tra Napoli e Galatasaray.

Non solo l’ex Inter Skriniar, tra Napoli e PSG si tratta un altro giocatore

ASSE – Dal canto suo, il Napoli e il PSG stanno parlando di Kvhicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano, infatti, piace tantissimo ai francesi, che però dovrebbero sborsare circa 80 milioni di euro per strapparlo ad Antonio Conte. L’operazione, comunque, dovrebbe essere slegata perché il Napoli per Kvara vorrebbe solamente cash senza contropartite. Quindi, asse caldo tra Napoli e PSG, con l’ex Inter Milan Skriniar che potrebbe ritornare in Serie A, mentre Kvaratskhelia farebbe il percorso inverso.