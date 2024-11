Skriniar-Juventus, conferme dalla Francia! Cronache di tradimento

Milan Skriniar potrebbe veramente lasciare il PSG nei prossimi mesi. Il giocatore sembra promesso sposo della Juventus e la notizia arriva direttamente dalla Francia. Cronache di tradimento all’Inter.

TRADIMENTO – Milan Skriniar non ha affatto lasciato un bel ricordo a Milano sponda Inter. Il difensore ha lasciato il club nerazzurro un anno e mezzo fa alla conclusione del suo ultimo contratto non rinnovato precedentemente. Il primo tradimento fu quello dell’agente, che nella ben nota notte di Inter-Empoli confermò che Skriniar non avrebbe rinnovato proprio mentre il giocatore veniva espulso e comprometteva la partita dei compagni. Adesso lo slovacco è pronto al secondo tradimento nei confronti dei suoi vecchi tifosi.

Skriniar-Juventus, è tutto vero?

TRATTATIVA – Skriniar, secondo quanto riportato da footmercato.net, avrebbe accettato la possibilità di andare alla Juventus già a gennaio. I bianconeri hanno bisogno di sostituire l’infortunato Gleison Bremer e cercano un’occasione a basso prezzo sul mercato. Il difensore ex Inter è praticamente fuori rosa al PSG, Luis Enrique ha scaricato il suo calciatore già durante l’estate. Sono iniziate le discussioni tra PSG e Juventus, la società di Torino vorrebbe abbassare il prezzo del cartellino inserendo diverse contropartite. Sarebbe clamoroso il ritorno di Skriniar in Italia, ma anche interessante per l’Inter e i suoi tifosi.