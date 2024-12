Skriniar l’indesiderato: può raggiungere un ex compagno all’Inter!

Milan Skriniar sempre più ai margini del PSG. Il difensore slovacco, ex Inter, è in trattativa per partire. Potrebbe raggiungere un ex compagno ai tempi dell’Inter.

ADDIO – Niente da fare per Skriniar, trattato come ultima ruota del carro al PSG. Il difensore slovacco, re a Milano con l’Inter tanto da avere anche la fascia di capitano al braccio, è ormai un indesiderato sotto la Tour Eiffel. Ecco perché il club parigino sta lavorando per sistemarlo in un’altra squadra. Arrivato nell’estate 2023 a parametro, dopo aver firmato un pre-contratto nel mese di gennaio, Skriniar non ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo all’interno del club del presidente Al-Khelaifi. Ora l’amaro epilogo. Fuori dal progetto. Su di lui, scrive dalla Turchia Fotomaç, c’è forte il Galatasaray.

Vecchi ‘traditori’ verso la reunion: ex Inter Skriniar e Icardi

EX – Appunto Skriniar può andare a giocare in quel Galatasaray, che oltre ad annoverare ex Serie A come Victor Osimhen o Dries Mertens, ha in rosa anche Mauro Icardi. L’attaccante argentino, ex capitano dell’Inter, è al momento infortunato, vista la rottura del legamento crociato. Skriniar potrebbe raggiungerlo. I due hanno giocato insieme in nerazzurro per circa due anni. Entrambi accomunati da un destino molto simile: infatti, anche Icardi, prima di arrivare al Galatasaray era diventato grande all’Inter, perdendosi pian piano al PSG.