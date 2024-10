Skriniar, addio al PSG? La possibilità del doppio tradimento all’Inter

Milan Skriniar potrebbe dare l’addio al PSG nei prossimi mesi. Il giocatore non si trova bene a Parigi, c’è la possibilità del doppio tradimento all’Inter.

SALUTI – Milan Skriniar potrebbe già concludere la sua storia d’amore con il PSG. Anche se d’amore ce n’è stato ben poco, visto che all’inizio del suo secondo anno a Parigi è sulla via dell’addio. Il giocatore sta trovando pochissimo spazio in questa stagione, ha fatto poco più di 100 minuti in campo con una gara da titolare con il Brest. Skriniar è ai margini e il rapporto con Luis Enrique è pessimo. L’allenatore gli aveva consigliato in estate di cercare un’altra squadra.

Skriniar e il tradimento all’Inter

TRADIMENTO – Lo slovacco è stato capitano dell’Inter e ha tradito il club proprio nel momento del rinnovo di contratto. Skriniar ha scelto di lasciare i nerazzurri a parametro zero dopo il primo anno con Simone Inzaghi da allenatore abbracciando il progetto PSG. Guardando ai mesi successivi la sua decisione non si è rivelata la migliore e la carriera è stagnata. Ora, secondo Fabrizio Romano, Skriniar potrebbe tornare in Italia per un doppio tradimento all’Inter. Il giocatore è nel mirino della Juventus, che è interessata al difensore qualora il PSG apra le porte al prestito. L’operazione è disponibile subito, fin da gennaio.