Shamrock Rovers-Milan: rossoneri ok. Ibrahimovic-Calhanoglu show

Shamrock Rovers-Milan: rossoneri ok. Ibrahimovic-Calhanoglu show

Condividi questo articolo

Hakan Çalhanoglu Milan-Atalanta

Shamrock Rovers-Milan era la partita di questa sera in programma per i preliminari di Europa League. I rossoneri superano gli avversari con il punteggio di 0-2, grazie all’ottima prestazione di Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Di seguito i dettagli della partita

VINCONO I ROSSONERI – Buona prestazione e vittoria per gli uomini di Pioli. Il Milan trovano il vantaggio nel primo tempo dopo una grande azione di Calhanoglu che poi con l’esterno lancia Ibrahimovic: l’attaccante svedese scaraventa il pallone in rete per lo 0-1. Nella ripresa lo stesso trequartista completa una buona gara trovando il raddoppio al 67esimo con un bel destro dal limite dell’area. Shamrock Rovers-Milan termina dunque 0-2: i rossoneri superano il preliminare di Europa League e proseguono il percorso nella competizione.