Serie B, dramma per la Sampdoria! Retrocessi in Serie C per la prima volta

La Sampdoria è retrocessa in Serie C. Dopo un’annata complicata, il club ligure saluta anche la Serie B: il pareggio contro la Juve Stabia è decisivo per l’addio al campionato di B.

RETROCESSIONE – Si è chiuso un capitolo di storia con la retrocessione diretta della Sampdoria in Serie C. Il club ligure, dopo due anni di Serie B è retrocessa ancora una volta nel terzo campionato professionistico italiano per la prima volta nella sua storia. Tutto questo è successo all’ultima giornata del campionato di Serie B, a causa del pareggio fuori casa 0-0 contro la Juve Stabia e delle vittorie di Salernitana e Frosinone.

ERRORI – Per la Sampdoria è la seconda retrocessione in tre stagioni per la Sampdoria, che nel 2023 passò in Serie B dopo undici stagioni di fila in Serie A. Nel decennio in Serie A, la Sampdoria è stata sempre una squadra dura da battere e che ha portato prestigio al calcio italiano, dando anche giovani talenti che sono poi esplosi in A. La retrocessione di oggi però, è anche figlia di una gestione societaria molto discutibile e con tanti problemi economici. Senza continuità e con una gestione tecnica complicata, i doriani hanno concluso l’anno al terzultimo posto. Anche l’Inter ha guardato con attenzione alla stagione della Sampdoria a causa anche della presenza di Akinsanmiro, giovane talento della primavera nerazzurra.