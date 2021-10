Serie A, Vlahovic show a Firenze. 0-0 nello scontro diretto di Genova

Terminano le tre partite del pomeriggio di Serie A. Oltre alla vittoria dell’Empoli di Andrea Pinamonti contro il Sassuolo (vedi articolo), la Fiorentina si sbarazza dello Spezia con una tripletta di Dusan Vlahovic. Reti inviolate nello scontro salvezza tra Genoa e Venezia.

DUSAN SHOW – Tutto facile per la Fiorentina in casa contro lo Spezia di Thiago Motta. A decidere è Dusan Vlahovic con una prestazione da dieci in pagella. Sono infatti suoi i tre gol che fissano il risultato sul 3-0. Prima su calcio di rigore dopo fallo di mano di Gyasi, poi con un gol di sinistro su assist di Odriozola e infine al termine di un’azione spettacolare con passaggio finale di José Maria Callejon.

UN PUNTO A TESTA – Non si fanno male Genoa e Venezia, che si spartiscono un utile punto in ottica salvezza. A Marassi sono ben poche le occasioni da segnalare, salvo un grande pericolo causato dai veneti al 53′, con Caldara che non riesce a ribadire in rete a un metro dalla porta la sponda di testa di Henry. Sull’azione anche un tocco di mano di Vasquez, che l’arbitro dopo un controllo da parte del VAR non giudica da rigore.