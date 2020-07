Serie A, Verona KO prima dell’Inter. L’Atalanta vince e accorcia: -1

Condividi questo articolo

Sono appena terminate le partite delle 19:30 valide per la 30esima giornata di Serie A. Il Verona cade contro il Brescia, mentre l’Atalanta non fallisce l’appuntamento con i tre punti nel match contro il Cagliari. Di seguito tutti i risultati e gli eventi principali

I RISULTATI DI SERIE A – Torna alla vittoria il Brescia dopo il pesante KO contro l’Inter: decisivo il gol di Papetti su assist di Tonali, poi nel recupero allunga Donnarumma. Finisce 2-0 contro il Verona. Bene l’Atalanta che conquista i tre punti contro il Cagliari con il punteggio di 0-1. Muriel su rigore segna il gol da tre punti. Vittoria casalinga per la Sampdoria contro la Spal: 3-0 firmato da Linetty (doppietta) e Gabbiadini. Pareggiano in extremis Udinese e Cagliari con un gol in extremis di Pinamonti. Colpo esterno della Fiorentina contro il Parma grazie a due rigori di Pulgar.

BRESCIA-VERONA 2-0

CAGLIARI-ATALANTA 0-1

PARMA-FIORENTINA 1-2

SAMPDORIA-SPAL 3-0

UDINESE-GENOA 2-2