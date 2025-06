Serie A, un vecchio ritorno nella capitale! Accordo raggiunto per l’allenatore

In Serie A il valzer delle panchine non accenna a concludersi. Dopo l’addio recente, anzi recentissimo, di Gian Piero Gasperini all’Atalanta si muove ancora la situazione. Un vecchio ritorno nella capitale, e non riguarda la Roma, secondo Manuele Baiocchini di Sky Sport.

RITORNO – In Serie A si sta profilando un vecchio ritorno, precisamente nella capitale. Si tratta di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano è fermo da un anno e mezzo, precisamente dal momento dell’addio con la Lazio. In quel caso i rapporti con i giocatori portarono alla scelta dell’allenatore e di Claudio Lotito di andare oltre e ricominciare a zero. I biancocelesti ripartirono da Igor Tudor, poi a fine stagione da Marco Baroni. Sarri ha scelto di rimanere fermo, almeno fino ad ora.

Sarri riparte in Serie A! La svolta

FATTA! – Sarri ripartirà stavolta proprio dalla Lazio, per la seconda volta consecutiva. Si attende il comunicato ufficiale per la separazione con Marco Baroni, che non rimarrà a causa del clamoroso flop all’Olimpico contro il Lecce. Manuele Baiocchini ha scritto la notizia: «Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Accordo raggiunto con il DS Fabiani nell’incontro di oggi in Toscana. La firma tra mercoledì e giovedì». Nei prossimi giorni sarà perciò ufficializzato l’accordo trovato da entrambe le parti.