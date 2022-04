Serie A, Udinese va sotto e poi travolge il Cagliari! Beto show, rosso Grassi

La trentunesima giornata di Serie A, dopo il derby toscano tra Empoli e Fiorentina (vedi articolo), è proseguita alle ore 15.00 con la sfida tra Udinese e Cagliari. I friulani di Cioffi vanno sotto dopo mezz’ora di gioco ma si rimettono subito in carreggiata con Becao. Poi Beto e Molina mettono la firma sul 5-1 bianconero

REAZIONE – La sfida tra Udinese e Cagliari si sblocca al 32′ quando a passare in vantaggio è la squadra di Walter Mazzarri con Joao Pedro che la piazza di precisione sotto la traversa. La squadra di casa non ci mette molto a rimettersi in carreggiata e al 38′ aggancia i rossoblù con la rete di Becao. Proprio sul finire di primo tempo i friulani di Gabriele Cioffi trovano il vantaggio con Beto e la prima frazione di gioco si chiude quindi sul risultato di 2-1 per l’Udinese.

SPETTACOLO – Il secondo tempo inizia sempre nel segno dei bianconeri che in contropiede trovano il 3-1 ancora una volta con Beto che solo davanti a Cragno non sbaglia siglando dunque una doppietta. Al 59′ è ancora Beto a dare spettacolo dando il là a un’azione strepitosa: palla a Success che serve Molina, quest’ultimo intravede Cragno fuori dai pali e con uno spettacolare pallonetto porta l’Udinese sul 4-1. Beto non intende fermarsi e al 73′ sigla il suo terzo gol personale e il quinto bianconero su assist di Pussetto: l’Udinese va dunque sul 5-1. All’82’ il Cagliari rimane anche in dieci a causa del secondo cartellino giallo rimediato da Grassi per una simulazione in area di rigore: rosso e squadra di Mazzarri in inferiorità numerica. La sfida si chiude sul 5-1 per l’Udinese.