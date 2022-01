Serie A, Udinese-Atalanta non si rigioca: respinto il ricorso dei friulani

Il Giudice Sportivo si è pronunciato sul ricorso presentato dall’Udinese in seguito alla sfida di Serie A contro l’Atalanta, terminata sul risultato di 2-6. I friulani, decimati dal COVID-19, avevano chiesto la ripetizione della partita

RESPINTO – Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso dell’Udinese che in seguito alla sfida di Serie A contro l’Atalanta, terminata sul risultato di 2-6, si era opposta chiedendo il riconoscimento della non regolarità della gara, l’annullamento del risultato conseguito sul campo come omologato e la conseguenziale ripetizione della gara in data da fissarsi. La partita però non si rigiocherà.