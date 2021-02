Serie A, tre punti d’oro per il Cagliari a Crotone. L’Udinese passa nel finale

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

Oltre a Inter-Genoa, alle 15 si sono giocate altre due gare in Serie A: Crotone-Cagliari e Udinese-Fiorentina. Vittoria importante per i sardi in chiave salvezza, così come per i friulani che passano nel finale.

CROTONE-CAGLIARI – Vittoria importantissima per il Cagliari del nuovo tecnico Leonardo Semplici, specialmente in chiave salvezza. Allo Scida si decide tutto in quattro minuti nel secondo tempo. Al 56′ è infatti Leonardo Pavoletti a sbloccare il risultato, ci pensa poi Joao Pedro (su calcio di rigore) a trovare la rete del raddoppio. Rischio nell’ultimo quarto d’ora per i sardi, che si ritrovano in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Lykogiannis. Nonostante ciò il risultato non cambia, condannando sempre più i calabresi verso la retrocessione.

UDINESE-FIORENTINA – Si decide nel finale la sfida tra Udinese e Fiorentina. Quando tutto sembrava ormai destinato a un pareggio a porte inviolate, infatti, ci pensa Nestorovski a sfruttare un assist al bacio di Rodrigo De Paul e a regalare i tre punti alla squadra di Luca Gotti.