Torna a vincere la Fiorentina, il Torino soffre ma trionfa. Manita Sampdoria

La diciannovesima giornata di Serie A, dopo gli anticipi di ieri sera, prosegue: nelle gare del pomeriggio torna alla Fiorentina contro la SPAL. Successo, in sofferenza, anche per il Torino contro il Bologna. La Sampdoria ribalta il Brescia.

FATTORE CASA – Vince la Fiorentina in casa contro la SPAL. I viola tornano al successo in casa, dove avevano trionfato solo contro il Cittadella in Coppa Italia. Decisivo il gol, sugli sviluppi di un calcio d’angolo di German Pezzella. Il Torino batte il Bologna, grazie ad un gol nel primo tempo di Berenguer, ben imbeccato da Belotti. Ma il felsinei avrebbero meritato qualcosa in più: Rodrigo Palacio colpisce un palo e fallisce almeno due occasioni nitide di fronte al portiere. La Sampdoria dilaga e segna 5 gol contro il Brescia: all’iniziale vantaggio della squadra lombarda, firmato da Chancellor, rispondono la doppietta di Quagliarella ed i gol di Linetty, Jankto e Caprari.