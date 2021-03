Serie A – Spezia-Benevento si dividono la posta, al Picco finisce 1-1

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

Serie A 2020-21, con l’anticipo Spezia-Benevento è iniziata la ventiseiesima giornata di campionato. Allo stadio Picco le due squadre si sono divise la posta con un pareggio che non serve a nessuna delle due squadre

E’ iniziata questo pomeriggio con l’anticipo Spezia-Benevento, scontro salvezza, la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Al Picco il risultato finale è un pareggio per 1-1 che in definitiva non serve a nessuna delle due squadre, che restano di poco sopra la zona calda della classifica. Apre le marcature Gaich al 24′ che porta in vantaggio il Benevento, ma la reazione dei padroni di casa è importante e nella ripresa, al 71′ arriva il gol del pareggio realizzato da Verde. Entrambe le squadre salgono quindi a 26 punti in classifica e domani potrebbero subire il sorpasso della Fiorentina e l’avvicinamento del Cagliari.