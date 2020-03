Serie A, si tratta con FIGC e AIC per la sospensione degli ingaggi – GdS

La Lega Serie A, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” oggi, tratta la sospensione degli ingaggi con FIGC e AIC. Discorso ancora prematuro ma c’è una proposta che verrà sicuramente valutata.

LA PROPOSTA – La Lega Serie A per far fronte a quello che sarebbe un danno economico non poco indifferente, valuta le diversi opzioni da poter proporre a FIGC e AIC per quanto riguarda gli ingaggi dei giocatori. L’ultima proposta potrebbe essere interessante, ovvero sospendere gli ingaggi dei calciatori in base ai giorni di inattività. Come sappiamo, i giocatori “producono” allenamenti e partite, ma di fatto la loro attività è ormai azzerata a causa di forza maggiore, di certo non per volontà dei club stessi. Per questo motivo i giocatori verrebbero pagati, al momento, fino all’8 marzo, quando sono stati regolarmente impegnati: “Dal giorno successivo in poi e fino a quando le condizioni non permetteranno la ripresa: è su questo periodo che i club intendono calcolare un congelamento temporaneo dei versamenti. Non un taglio definitivo, possibilità per cui sarebbe prima necessaria una vera e propria trattativa con gli interlocutori”.