Serie A, la Roma ribalta il Cagliari in 7′. Lazio, Pedro batte la Fiorentina

Serie A, decima giornata. A Cagliari la Roma di Mourinho rimonta e vince 1-2 nella ripresa, mentre la Lazio supera la Fiorentina per 1-0.

GIALLOROSSI – All’Unipol Domus si gioca Cagliari-Roma, match del decimo turno di Serie A. Nel primo tempo le squadre non trovano la via della rete e tornano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Nella ripresa i padroni di casa passano in vantaggio con Leonardo Pavoletti al 52′. La squadra di José Mourinho riesce a ribaltarla in 7′. Prima arriva il pareggio con Roger Ibañez su calcio d’angolo al 71′, poi il gol del sorpasso con una punizione di Lorenzo Pellegrini al 78′. La partita termina 1-2. La Roma sale a 19 punti, mentre il Cagliari resta fermo a 6, ultimo in classifica.

BIANCOCELESTI – La Lazio sfida la Fiorentina allo Stadio Olimpico di Roma. La prima frazione di gioco si chiude sullo 0-0. Il gol che decide il match lo firma Pedro con uno stupendo sinistro al 52′ su assist di Sergej Milinkovic-Savic. La squadra allenata da Vincenzo Italiano non riesce a riprendere il match e esce sconfitta dal campo. La Lazio di Maurizio Sarri va a 17 punti in classifica, mentre la Fiorentina rimane a 15.