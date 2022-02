Serie A, Pavoletti replica a Pinamonti! Verona OK, 1-1 Genoa-Salernitana

La venticinquesima giornata di Serie A, dopo la vittoria del Milan sulla Sampdoria (vedi report), è proseguita con Empoli-Cagliari, Genoa-Salernitana e Verona-Udinese. I rossoblù di Mazzarri conquistano un punto con Pavoletti mentre tra Genoa e Salernitana finisce 1-1. Il Verona travolge l’Udinese con quattro gol

SCONTRO SALVEZZA EQUILIBRATO – La venticinquesima giornata di Serie A alle ore 15.00 ha proposto tre sfide: Empoli-Cagliari, Genoa-Salernitana e Verona-Udinese. L’Empoli va sull’1-0 al 38′ con Pinamonti, attaccante di proprietà dell’Inter ma nel secondo tempo i rossoblù di Walter Mazzarri riescono a rimettersi in corsa siglando l’1-1 con Pavoletti all’84’. Il Genoa di Blessin sigla l’1-0 al 32′ con Destro e si fa raggiungere al 45′ da Bonazzoli: il match salvezza termina dunque sull-1-1. Il Verona parte subito forte contro l’Udinese andando in vantaggio al 2′ con Depaoli. Al 31′ arriva anche il 2-0 siglato da Barak. I gialloblù di Igor Tudor non hanno intenzione di fermarsi: al 66′ siglano il 3-0 con Caprari e all’84’ il 4-0 con Tameze.