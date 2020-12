Serie A, nuovo gol più veloce della storia: record in Sassuolo-Milan

Condividi questo articolo

Rafael Leao Milan

Rafael Leao ha segnato il gol più veloce in Serie A in Sassuolo Milan: l’attaccante ha superato il record che apparteneva a Paolo Poggi

GOL PIÙ VELOCE – Rafael Leao ha segnato in Sassuolo-Milan dopo appena 6 secondi e 20. Un gol estremamente importante, che ha segnato non solo il vantaggio del Milan, ma anche il record di gol più veloce della storia della Serie A e non solo. L’attaccante portoghese ha superato il record del gol più veloce del massimo campionato italiano, che apparteneva a Paolo Poggi (gol dopo 8,1 secondi). Inoltre si tratta anche della rete più veloce tra i primi 5 campionati europei.