Serie A – Napoli all’ultimo respiro, ok Lazio e Verona

La diciassettesima giornata del campionato di Serie A, iniziata con gli anticipi di ieri e proseguita con il pareggio tra Roma e Inter, ha visto altri tre incontri pomeridiani. Vittorie per Lazio e Verona e il Napoli, salvato a Udine nel finale di gara

Si sono appena conclusi i tre incontri pomeridiani della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Tre partite che hanno visto tre vittorie. Tutto ok per la Lazio a Parma che, dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0, trova nella ripresa i gol di Luis Alberto e di Caicedo. Bene anche il Verona che, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 contro il Crotone per le reti di Kalinic e Dimarco, subisce nella ripresa il ritorno degli ospiti che però non vanno oltre il gol della bandiera realizzato da Messias. Torna alla vittoria anche il Napoli che solo all’ultimo minuto riesce a piegare l’Udinese: partenopei in vantaggio col rigore di Insigne, ripresi da Lasagna e poi definitivamente avanti col gol di Bakayoko al 90′.

SERIE A – RISULTATI FINALI

PARMA-LAZIO 0-2, 55′ Luis Alberto, 67′ Caicedo

VERONA-CROTONE 2-1, 16′ Kalinic, 25′ Dimarco, 55′ Messias (C)

UDINESE-NAPOLI, 15 Insigne (N, rig.), 26′ Lasagna (U), 90′ Bakayoko (N)