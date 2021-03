Serie A, Lazio-Crotone partita vivace: tanti gol, decide Caicedo!

Condividi questo articolo

200877001 | © Marco Canoniero

Lazio-Crotone, partita iniziata alle ore 15.00, ha aperto la ventisettesima giornata di Serie A. Di seguito il risultato della sfida

REPORT – Lazio-Crotone, con fischio d’inizio alle ore 15.00, si è appena conclusa. I biancocelesti di Simone Inzaghi partono subito forte, trovato la rete del vantaggio dopo un quarto d’ora con Milinkovic-Savic. La squadra di Serse Cosmi pareggia i conti al 29′ con Simy, ma dieci minuti dopo è ancora la squadra di casa ad andare in vantaggio con la rete di Luis Alberto. La prima frazione di gioco si chiude dunque sul 2-1. Inizio sprint del Crotone che non ha alcuna intenzione di mollare e al 50′ trova la rete del 2-2 con Simy, che dagli undici metri spiazza Reina. I calabresi continuano ad arginare bene la Lazio, ma all’84’ arriva il sorpasso: Caicedo sigla il 3-2 per la squadra capitolina.