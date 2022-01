Serie A, la Salernitana è salva! Ecco il nuovo proprietario del club

La Salernitana si salva in extremis. I Trustee incaricati hanno accettato l’offerta Danilo Iervolino, imprenditore napoletano, che sarà dunque il nuovo proprietario del club di Serie A.

NUOVO PROPRIETARIO – La Salernitana si salva in extremis escludendo dunque l’incubo esclusione dal campionato di Serie A. I trustee incaricati di cedere le quote societarie del club hanno accettato l’offerta di Danilo Iervolino, imprenditore napoletano fondatore dell’Università Telematica Unipegaso. L’esclusione sarebbe scattata se entro il 31 dicembre non fossero arrivate offerte per l’acquisto del club. L’ufficialità arriverà nella giornata di lunedì, al termine delle verifiche bancarie.