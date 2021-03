Serie A – La Juventus crolla in casa, Inter a +10 a parità di partite

Serie A 2020-21, si sono disputate questo pomeriggio tre partite della ventottesima giornata di campionato. Crolla la Juventus che perde in casa col Benevento e vede l’Inter a +10 ma ora a parità di partite. Bene Lazio e Sampdoria, vittoriose contro Udinese e Torino

Tre giornate disputate in questo pomeriggio di Serie A. Clamorosa la sconfitta della Juventus che cade in casa col Benevento, il distacco dall’Inter resta di 10 punti, ma nerazzurri e bianconeri sono ora a parità di partite disputate. I bianconeri controllano il gioco, ma un clamoroso errore in difesa permette a Gaich di segnare al 69′ la rete dell’1-0. Inutile poi l’assalto finale della squadra di Andrea Pirlo. Nelle altre sfide un gol di Antonio Candreva al 25′ basta alla Sampdoria per battere il Torino, consolidare la sua classifica e lasciare i granata nel pantano della lotta per la salvezza. Ok anche la Lazio che con una rete di Marusic al 37′ espugna il campo dell’Udinese e prova a riavvicinarsi al treno europeo alla luce anche dello scontro diretto Roma-Napoli di questa sera.