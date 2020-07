Serie A: Ibrahimovic ne fa 2 nel poker Milan! Lecce show inguaia il Genoa

Condividi questo articolo

La Serie A si riserva ancora delle sorprese. Il Milan di Ibrahimovic è vivo e può sognare un piazzamento migliore del sesto posto attuale. Il capolavoro però è firmato Lecce, che negli ultimi 90′ proverà a salvarsi a discapito del Genoa

SAMPDORIA-MILAN 1-4 – A Genova la doppietta di Zlatan Ibrahimovic (4′ e 58′) intervallata dal gol di Hakan Calhanoglu (54′) bastano al Milan di Stefano Pioli per battere la Sampdoria di Claudio Ranieri. Inoltre Gianluigi Donnaruma para un rigore a Gonzalo Maroni (78′). Il gol blucerchiato della bandiera è firmato Kristoffer Askildsen (87′), ma Rafael Leao (92′) fissa il risultato sull’1-4 finale.

SASSUOLO-GENOA 5-0 – A Reggio Emilia il Sassuolo di Roberto De Zerbi dilaga contro il Genoa di Davide Nicola (espulso al 39′). In gol Hamed Traoré (28′), Domenico Berardi (40′) e Giacomo Raspadori (74′). Doppietta per il solito Francesco Caputo (66′ e 77′). Genoa non ancora salvo dopo questo 5-0, anzi.

UDINESE LECCE 1-2 – A Udine colpo grosso del Lecce di Fabio Liverani, che batte l’Udinese di Luca Gotti in rimonta. Il gol di Samir (36′) viene ribaltato dal rigore di Marco Mancosu (40′) e dalla rete di Gianluca Lapadula (81′). Con questo 1-2 adesso il Lecce è a -1 dal Genoa: la salvezza è ancora possibile.

VERONA – SPAL 3-0 – A Verona ennesimo tonfo della SPAL di Gigi Di Biagio, già retrocesso. La doppietta di Samuel Di Carmine (7′ e 11′) e il gol di Davide Faraoni (47′) regalano altri tre punti all’Hellas Verona di Ivan Juric, 3-0 il risultato finale.

ALTRE PARTITE – L’unica partita che interessava all’Inter di Antonio Conte per la propria classifica è Lazio-Brescia (clicca qui per sapere il risultato). Alle 21.45 in campo Cagliari-Juventus, Fiorentina-Bologna e Torino-Roma per chiudere la penultima giornata del Campionato Italiano di Serie A 2019/20.