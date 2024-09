Serie A e Socios prolungano i propri rapporti: tutti i dettagli!

La Serie A e la società Socios.com hanno annunciato il rinnovo della propria partership, con una serie di funzioni disponibili per gli utenti. Ecco i dettagli.

UFFICIALE – Serie A e Socios.com hanno rinnovato la propria collaborazione. Come si legge sul sito della Serie A, varie saranno le novità garantire ai tifosi: «In questa stagione saranno disponibili per i tifosi i palloni dei gol di 100 partite chiave della Lega Serie A, 56 in più rispetto alla precedente.

A seguito di ogni gol, nelle partite selezionate, è stato introdotto un QR Code che, a livello globale, rimanderà a tutte le informazioni sul pallone.



Socios.com e Lega Serie A continueranno a esplorare nuovi modi per utilizzare l’infrastruttura blockchain e l’impareggiabile ecosistema web3 di Chiliz per migliorare l’esperienza dei milioni di tifosi del campionato italiano. Lega Serie A e Socios.com, piattaforma leader nel coinvolgimento dei tifosi, estendono la loro partnership per offrire ai milioni di tifosi del campionato italiano in tutto il mondo nuove opportunità per connettersi e interagire, in modi innovativi, con le loro squadre e i loro giocatori preferiti».

Serie A e Socios.com proseguono insieme: il commento

LE DICHIARAZIONI – La notizia è stata così commentata dall’amministratore delegato di Socios.com Alexandre Dreyfus: «Questa partnership ha avuto un ruolo strategico nel percorso del progetto Chiliz. La Lega Serie A e Socios.com hanno mostrato all’industria sportiva alcuni dei molteplici modi in cui la blockchain può portare valore ad aziende e tifosi. Il successo dell’attivazione dei palloni dei gol è solo un esempio di come l’innovazione e la tecnologia possano fare la differenza. In questa nuova fase, puntiamo a offrire maggiori e migliori opportunità».