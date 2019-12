Serie A, diffidati e squalificati Sampdoria-Juventus e Brescia-Sassuolo

La Serie A oggi ha in programma Sampdoria-Juventus, anticipo straordinario della diciassettesima giornata, e Brescia-Sassuolo, recupero della settima giornata rinviato dal 4 ottobre per la morte di Giorgio Squinzi. Questa la situazione disciplinare, in caso di sanzioni per i giocatori bianconeri la squalifica verrebbe scontata domenica (ore 17.45) contro la Lazio in Supercoppa Italiana.

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 18 DICEMBRE



SAMPDORIA-JUVENTUS mercoledì 18 dicembre ore 18.55 (17ª giornata)

Diffidati Sampdoria: Omar Colley, Fabio Depaoli, Alex Ferrari (prossima partita Milan in trasferta)

Squalificati Sampdoria: Ronaldo Vieira (una giornata)

Diffidati Juventus: nessuno (prossima partita Lazio in Supercoppa Italiana)

Squalificati Juventus: Rodrigo Bentancur (una giornata)

BRESCIA-SASSUOLO mercoledì 18 dicembre ore 20.45 (7ª giornata)

Diffidati Brescia: Sandro Tonali (prossima partita Parma in trasferta)

Squalificati Brescia: nessuno

Diffidati Sassuolo: Filip Djuricic, Francesco Magnanelli, Jeremy Toljan (prossima partita Napoli in casa)

Squalificati Sassuolo: nessuno