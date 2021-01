Serie A – Crotone a valanga sul Benevento, Parma beffato dal Sassuolo

Si sono disputate questo pomeriggio due partite del campionato di Serie A che vivrà il suo momento clou con Inter-Juventus di questa sera. Grande prestazione del Crotone che travolge 4-1 il Benevento mentre il Parma sfiora solo la vittoria in casa del Sassuolo ma viene beffato all’ultimo minuto

Risultati a sorpresa nelle due partite della diciottesima giornata del campionato di Serie A disputate questo pomeriggio. Il Crotone ottiene una bella boccata di ossigeno e, pur restando all’ultimo posto in classifica, ottiene anche una bella iniezione di fiducia dalla netta vittoria ottenuta in casa contro il Benevento per 4-1. Mattatore dell’incontro Simy, autore di una doppietta, mentre Vulic e l’autorete di Glick completano la goleada dei padroni di casa. Solo nel finale gli ospiti trovano il gol della bandiera realizzato da Falque. Nell’altro incontro il Parma sfiora soltanto l’impresa sul campo del Sassuolo ma subisce la beffa proprio sul finale: al gol degli ospiti realizzato da Kucka risponde il rigore realizzato da Djuricic al 94′

SERIE A – DICIOTTESIMA GIORNATA

Crotone-Benevento 4-1: Glik (aut. 5′), Simy 29′, 54′, Vulic 65′, Falque (B) 83′

Sassuolo-Parma 0-1: Kucka 37′, Djuricic (rig.) 94′