Serie A, colpaccio Bologna nel derby emiliano. Lazio ok a Venezia

Si sono da poco concluse le due sfide delle 16.30 di Serie A, Sassuolo-Bologna e Venezia-Lazio. Due vittorie per le squadre fuori casa.

VENEZIA-LAZIO – Vittoria importante in chiave Europa per la Lazio, che con il Venezia fatica ma riesce a portare a casa i tre punti. La partita si mette subito sui binari giusti con la rete di Pedro dopo 4 minuti al termine di un’azione solitaria. Prima del finale di primo tempo, alla mezz’ora, un colpo di testa di Forte riequilibra il risultato mandando le squadre poi all’intervallo sull’1-1. Il gol decisivo arriva nella ripresa dagli sviluppi di calcio d’angolo, con Acerbi che tocca e la palla sbatte su Crnigoj sulla riga di porta prima di entrare. Nel finale cartellino rosso diretto a Tessmann che lascia i veneti in dieci. Poco prima del fischio finale mette la sua firma anche Luis Alberto, che fissa il risultato sull’1-3.

SASSUOLO-BOLOGNA – Colpaccio del Bologna fuori casa nel derby emiliano contro il Sassuolo, con uno 0-3 che fa tornare alla vittoria la squadra di Sinisa Mihajlovic. Ad aprire le marcature nel primo tempo è Riccardo Orsolini, al quale si aggiunge Aaron Hickey sullo scadere dei quarantacinque minuti. Il gol del tris, che chiude definitivamente i giochi, arriva al 94′ grazie a Santander.