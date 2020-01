Serie A, Bologna-Fiorentina 1-1: super gol Benassi, poi Orsolini al 93′!

Condividi questo articolo

Bologna-Fiorentina si è conclusa in questi istanti. Iachini raggiunto da Orsolini, che pareggia in extremis il gran gol di Benassi

BEFFA FINALE – Bologna-Fiorentina 1-1. Beppe Iachini esordisce così sulla panchina viola. I toscani si sono fatti raggiungere all’ultimo respiro in casa dell’ex Sinisa Mihajlovic. Al 27′ super gol di Marco Benassi. Il centrocampista ex Inter, riproposto dopo tante panchina con Vincenzo Montella, ha segnato con un gran destro al volo su palla respinta dalla difesa dopo un calcio di punizione. Nella ripresa gli ospiti vanno vicini al raddoppio prima con Federico Chiesa, che trova la respinta di Lukasz Skorupski, e poi con Erick Pulgar su calcio di punizione. L’ex della partita calcia fuori di poco. Nei minuti finali chance per il pari dei padroni di casa con Mattia Bani. Il difensore devia verso la porta il cross teso di Riccardo Orsolini su punizione ma Bartlomiej Dragowski si oppone. Al 93′ altra punizione per il Bologna, con Orsolini che in posizione defilata da destra beffa Dragowski con un mancino potente sul primo palo. Con questo risultato, gli uomini di Mihajlovic salgono a 23 mentre quelli di Iachini a 18.