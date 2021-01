Serie A – Basta un rigore di De Paul, Spezia-Udinese 0-1

200692982 | © Agenzia LiveMedia

Termina con l’importante vittoria dell’Udinese il lunch match della prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Lo Spezia cade in casa con un rigore di De Paul in una partita con due espulsioni

La prima giornata del girone di ritorno di campionato di Serie A ha appena visto il fischio finale del lunch match Spezia-Udinese terminato con la vittoria degli ospiti per 1-0. Fa tutto De Paul per i friulani, al 52′ realizza il rigore che fissa il risultato sull’1-0 e al 76′ rimedia l’espulsione che lascia la sua squadra in 10. Nel finale si ristabilisce la parità numerica con l’espulsione di Saponara, ma non quella del punteggio che resta fissato sullo 0-1.