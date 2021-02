Serie A – Alla Lazio basta un gol, Sampdoria battuta 1-0

Serie 2020-21, disputato un anticipo in questo pomeriggio. La Lazio si riscatta dalla sconfitta contro l’Inter nella giornata precedente e batte 1-0 la Sampdoria allo Stadio Olimpico

La Lazio riparte dopo la sconfitta subita in casa dell’Inter nell’ultimo turno di campionato e torna alla vittoria in campionato battendo 1-0 la Sampdoria allo Stadio Olimpico nell’anticipo disputato questo pomeriggio. Alla squadra di Simone Inzaghi basta un gol di Luis Alberto al 24′ per avere la meglio sui blucerchiati di Claudio Ranieri autori comunque di una buona prova. Con questa vittoria la Lazio sale momentaneamente al quarto posto in classifica.