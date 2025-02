Scopriamo i nuovi giochi veloci ispirati al calcio

I Quick game sono giochi veloci che offrono un intrattenimento istantaneo, con possibilità di vincita praticamente immediate e uno sviluppo davvero semplice.

In questa categoria sono entrati anche i giochi veloci ispirati al calcio, che consentono di provare qualcosa di diverso rispetto ai classici Crash game a tema aerei e navicelle spaziali. In questo caso i protagonisti sono calciatori o squadre, avvicinandosi dunque alla dinamica prettamente sportiva.

Scopriamo insieme come funzionano le versioni più interessanti tra cui Football Pro e Goal Mine.

Una categoria di giochi sempre più apprezzata nel palinsesto dei casino sul web

Ma cosa sono i giochi istantanei? Si tratta di quick games, come dice il nome “giochi veloci” che si concludono nel giro di una manciata di secondi. La rapidità delle partite dunque corrisponde alla rapidità delle potenziali vincite.

Anche le macchinette elettroniche tradizionali offrono questa opportunità, ma bisogna conoscere simboli bonus, scatter e Jackpot. Nei giochi istantanei, invece, non c’è bisogno di avere nessun tipo di esperienza e tutti possono cimentarsi nei round, anche se non hanno mai giocato online.

Occorre precisare che i match si sviluppano sulla base di generatori di numeri casuali. Con tale definizione si indicano i meccanismi automatici che determinano l’esito del round, perciò non c’è controllo diretto da parte del sito web e lo svolgimento della partita è completamente trasparente.

Come funzionano i Quick game a tema calcio

I Quick game ispirati al calcio sono chiamati anche “Soft games” e si trovano all’interno degli archivi dei casino sul web, selezionando tra le varie sezioni e cercando l’etichetta Quick game.

Uno dei più popolari è Football Pro, che si avvicina molto ai giochi presentati da scommessevirtuali.online, ponendosi appunto come una sorta di betting virtuale. All’inizio l’utente è chiamato a scegliere il campionato, consultando la mappa del mondo in cui sono presenti le nazioni e le relative squadre.

Successivamente si può visualizzare la situazione attuale della classifica, piazzando poi la puntata sull’evento che sta per iniziare. I mercati disponibili sono quelli classici dei segni 1X2, i risultati esatti e tutte le altre opzioni come Gol/NoGol, Under/Over, Doppia Chance e Draw No Bet. Per provare questo titolo è possibile iscriversi a piattaforme come Goldbet, una delle più importanti realtà del settore.

Giocabilità e divertimento

Un altro titolo molto avvincente è Sisal Goal Mine, anch’esso inserito nella categoria dei Quick game. Qui il giocatore ha a disposizione la puntata, facilmente impostabile prima dell’inizio del round. Ci si trova di fronte a uno scacchiere, dove la figura di un calciatore deve spostarsi in modo strategico per accaparrarsi il moltiplicatore maggiore.

È molto simile all’aspetto del Subbuteo, potendosi però spostare tra i blocchi e cercando di indovinare la mossa. Se invece si sbaglia compare la lettera X, che indica la presenza simultanea dell’avversario che interrompe l’avanzata e toglie il pallone.

Qualora si riesca ad andare nel riquadro giusto, si può proseguire. In qualsiasi momento è possibile fermarsi e collezionare l’incasso. Al termine c’è anche un mini gioco per realizzare il calcio di rigore. A questo punto il giocatore si trova davanti alla porta con le scelte sulla zona della rete verso la quale tirare, sperando che il portiere non riesca a pararla.

Goal Mine è contenuto nel palinsesto Sisal e si presenta con un aspetto grafico essenziale ma l’ingrediente principale è sempre il divertimento. Per gli appassionati di calcio è un ottimo compromesso tra un videogame molto semplice e un gioco da casino. Ricordiamo che ci sono anche quelli ispirati al basket.

Il premio può raggiungere 20 volte l’importo della puntata, perciò si può associare l’intrattenimento alle vincite.

Non sono presenti rulli, linee di pagamento né funzioni complesse da apprendere. Football Pro, Goal Mine e le altre versioni a tema calcio di Quick game sono pubblicate per la fruizione completa ma spesso anche come demo.