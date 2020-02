Sconcerti: “Juventus? Manca Marotta. C’è uno scollamento interno”

Sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato il noto giornalista Mario Soncerti. Focus sul momento delicato della Juventus, uscita malconcia dall’andata degli ottavi di Champions contro il Lione, a pochissimi giorni dal match contro l’Inter. Secondo il giornalista, c’è un’importante cesura tra le diverse componenti della squadra. Rimpianto Marotta? Ecco la sua opinione

SPACCATURA – La Juventus è ferita, ma guai a parlare di crisi. Soprattutto quando mancano pochi giorni ad un derby d’Italia, contro l’Inter, ricco di intrecci nostalgici. Il ritorno all’Allianz Stadium per Antonio Conte e Giuseppe Marotta rappresenta una sfida chiave per il prosieguo del campionato. Tuttavia, secondo Mario Sconcerti, le difficoltà dei bianconeri sarebbero dovute proprio ad uno scollamento intestino: le diverse componenti della squadra sono state tenute insieme brillantemente, almeno fino a quando Giuseppe Marotta regnava su Torino, Adesso qualcosa sembra essersi incrinato: «Se manca Marotta a questa Juventus? Quello che arriva in superficie è un vero e proprio disagio tra Maurizio Sarri e i giocatori e tra il tecnico e la società. Persiste una specie di confusione di fondo che non permette una comunicazione corretta. Sono persone profondamente diverse tra di loro, quelle che tengono in mano le redini della Juventus».