Scommesse, euro-sentenza! A rischio non solo gli Europei − CdS

Il caos delle scommesse che ha coinvolto i tre nazionali Fagioli, Tonali e Zaniolo entra nel vivo. Si parla euro-sentenza, che va oltre l’esclusione dagli Europei

EURO-SENTENZA − Lo scandalo delle scommesse illegali ha colpito già tre giocatori della Nazionale, Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Nelle prossime ore il banco potrebbe saltare con le altre rivelazioni scioccanti di Fabrizio Corona. Il Corriere dello Sport si porta più in là parlando delle prospettive di pena e delle conseguenze calcistiche. Sarà euro-sentenza, nel senso che, se i tre giocatori risulteranno colpevoli – Fagioli e Tonali avrebbero già testimoniato, più defilato Zaniolo – non solo salteranno gli Europei di Germania del 2024 e le prime gare di qualificazione al Mondiale del 2026, ma la sentenza si propagherebbe anche all’estero. Ovvero “se paghi in Italia lo farai anche fuori dai confini”. Stessa cosa dell’ex DS Juventus Fabio Paratici – oggi al Tottenham – inibito per 30 mesi per lo scandalo plusvalenze. Entrando nel merito delle indagini, dopo aver ascoltato Fagioli, testimone chiave della vicenda, gli inquirenti nelle prossime ore faranno lo stesso con Tonali, il quale avrebbe dato piena collaborazione. Il centrocampista del Newcastle verso le orme di Fagioli, che per il suo atteggiamento ‘conciliatorio’, avrebbe strappato un’intesa col Procuratore Chinè per scontare una pena ridotta da tre ad un anno.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Marota